Verso l’election day: in Sicilia arrivano i big

Conte, Salvini e non solo.

1' DI LETTURA

PALERMO – La doppia campagna elettorale entra nel vivo: nuova calata di big nazionali a supporto dei candidati siciliani. Le agende sicule si arricchiscono di appuntamenti in vista dell’ora x che scoccherà il 25 settembre.

Domani il Pd schiererà la vice presidente della regione Emilia Romagna, Elly Schlein, per un doppio appuntamento politico: prima a Palermo in compagnia del candidato all’uninominale Erasmo Palazzotto, poi a Catania con il vice presidente del Pd Giuseppe Provenzano. Domani pomeriggio, invece, nella città etnea, Cateno De Luca si cimentarà nella sfida di riempire Piazza Università.

Venerdì pomeriggio a Palermo arriveranno i big di +Europa in occasione di una iniziativa a sostegno di Caterina Chinnici: il segretario Benedetto Della Vedova, la leader Emma Bonino (collegata da remoto), il presidente dell’assemblea Fabrizio Ferrandelli e la tesoriera Maria Saeli saranno i mattatori della giornata.

Sabato sbarcherà in Sicilia l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Il front runner della lista Unione Popolare comizierà in Piazza Politeama. A pochi passi di distanza (nella sala Politeama) invece il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Renato Schifani, aprirà la sua campagna elettorale con il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani e dell’ex capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida (questi ad oggi gli ospiti confermati). I Cinquestelle non staranno a guardare. Dal 15 al 17 settembre infatti Giuseppe Conte sarà in Sicilia per soffiar sulle vele del vascello pentastellato. Chissà se sul proprio cammino l’avvocato del popolo non incontrerà il suo ex alleato di governo Matteo Salvini. Il leader della Lega sarà a Palermo venerdì 16 settembre per l’udienza del processo Open Arms. Poi a Catania alle Ciminiere Catania dove la Meloni un paio di settimane ha aperto la propria campagna elettorale, scopo dichiarato: fare il sold out.