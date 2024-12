Palermo, l’incubo dei vetri spaccati nelle auto: denunciato un 17enne

L'intervento della polizia dopo l'ennesimo raid nella zona dello stadio

PALERMO – L’incubo “spaccata” continua nella zona residenziale della città, ma stavolta è scattata la denuncia per un giovane, sorpreso dalla polizia mentre danneggiava due auto in via Brigata Verona. Dalle parti di Villa Costa altri otto veicoli sono stati colpiti nella notte: i proprietari hanno trovato i mezzi con i finestrini in frantumi.

L’intervento della polizia

Intorno alle 3 sono intervenute diverse volanti della polizia su segnalazione di un residente che ha sentito dei rumori che provenivano dalla strada. E’ stato bloccato un diciassettenne palermitano che avrebbe agito insieme a un complice che è riuscito a scappare: è scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento. L’allarme dalla zona dello stadio ‘Renzo Barbera’ era già partito due settimane fa, quando erano finite nel mirino circa dieci auto parcheggiate tra le vie Emilia, Croce Rossa e De Gasperi.

I precedenti

Nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre, i vandali sono nuovamente entrati in azione, colpendo una ventina di macchine posteggiate in via Liguria, via Tevere, viale Lazio e ancora una volta, in via Emilia, viale Croce Rossa e via Brigata Verona.

Un altro raid è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica, con vetri sfondati e danni per centinaia di euro su 24 mezzi lasciati in sosta sempre nella stessa zona. Una situazione esasperante per i residenti che non riescono a spiegarsi la raffica di colpi che ormai li preoccupa costantemente.

L’appello dei residenti

Nella maggior parte dei casi, infatti, chi entra in azione si limita a rovistare all’interno delle auto e non porta via nulla. “Ma vengono rovistati i documenti”, dicono gli automobilisti. “Abbiamo trovato i libretti aperti, come se qualcuno volesse annotare i dati”.

Negli scorsi giorni è anche stata rubata un’auto. “Cosa sta succedendo? – Si chiede chi abita nella zona -. Chiediamo più sicurezza, questa scia di danneggiamenti ci sta facendo piombare in un clima di paura. In via Emilia una ragazza ha lasciato la macchina in sosta per pochi minuti e al ritorno ha trovato i finestrini distrutti. Servono più controlli, non ci sentiamo al sicuro. Nonostante le nostre segnalazioni poco è stato fatto, speriamo non ci si limiti a questa unica denuncia”.