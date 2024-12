Palermo, spaccati i vetri di 20 auto tra via Emilia e via Croce Rossa

La denuncia social di una residente: tanta amarezza

PALERMO – Risveglio domenicale da incubo per una ventina di residenti tra via Emilia e viale Croce Rossa, a Palermo. Ignoti hanno spaccato i vetri e danneggiato una ventina di auto parcheggiate nella zona residenziale nei pressi dello stadio Renzo Barbera.

Una vettura è stata anche rubata. La denuncia di una residente tramite i social alimenta il dibattito e il tema sicurezza in città. “Stanotte fra via Emilia e via Croce rossa, nell’arco di 500 metri, sono stati spaccati i vetri di 20 macchine e una è stata rubata. Noi doppiamente fortunati perché hanno spaccato il vetro sia della mia auto sia di quella del mio compagno. Che nessuno si permetta di dire che la colpa è di Lagalla, perché il Comune non è responsabile di ordine pubblico e sicurezza e non servono imbecilli strumentalizzazioni politiche”. Ma l’amarezza resta, e tanta.