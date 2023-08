Via Capo Passero, beccati tre pusher: uno è minorenne

Un'altra operazione antidroga dei militari etnei.

CATANIA – Tre pusher, due 30enni e un 16enne, sono stati arrestati da carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa durante un’operazione antidroga in via Capo Passero. I militari dell’Arma, dopo avere neutralizzato l’intervento di vedette con ricetrasmittenti, hanno sequestrato 142 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 65 grammi, e 35 dosi di marijuana, del peso totale di circa 50 grammi.

C’erano inoltre due bilancini di precisione, il caricabatteria della ricetrasmittente e 1.145 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. I due maggiorenni sono stati arrestati e il minorenne è stato condotto in un centro di prima accoglienza.