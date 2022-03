Via Gorizia, doveva essere un circolo privato ma era una sala giochi abusiva

Il proprietario è stato sanzionato con 154mila euro di verbali.

CATANIA – Doveva essere un circolo privato, almeno così diceva lo statuto. E invece era una sala giochi completamente abusiva. Gli agenti della polizia amministrativa hanno effettuato un controllo all’interno di un esercizio di via Gorizia, nel centro di Catania.

All’interno dell’immobile sono stati trovati 14 apparecchi elettronici da gioco, funzionanti come slot machine, non autorizzati e non conformi alle caratteristiche previste dalla legge. Due persone presenti nel circolo non avevano alcuna tessera di affiliazione e uno di loro, che stava giocando alle slot, non aveva nemmeno il green pass.

Il proprietario è stato quindi sanzionato con un ammontare complessivo di 154mila euro di verbali. Oltre ai 400 euro per avere consentito l’accesso a una persona senza green pass. Sono in corso ulteriori accertamenti per analizzare l’effettiva validità della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui il titolare era in possesso.