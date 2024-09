Al via le lezioni nella nuova sede coordinata dell’Ipseoa Falcone

L'intervento dell'assessore Turano

CATANIA – Domani ad Aci Catena prenderanno il via le lezioni nella nuova sede coordinata dell’IPSEOA Falcone.

“Si tratta di una prima campanella di cui siamo orgogliosi perché per la prima volta questo importante centro etneo sarà sede di una scuola superiore. È un piccolo grande evento per una comunità importante come quella di Aci Catena che è stato possibile grazie alla sensibilità dei consiglieri comunali Angelo Grasso e Rosario Sorbello che insieme a nostro riferimento territoriale Giovanni Grasso si sono fatti promotori assieme al Sindaco di questa importante proposta che oggi vede il proprio compimento”.

Lo dichiara Mimmo Turano, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana.