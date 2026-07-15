 Via libera definitivo del Senato alla legge "Liberi di scegliere"
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Via libera definitivo del Senato alla legge “Liberi di scegliere”

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Approvazione all'unanimità per la tutela dei figli delle famiglie mafiose
PARLAMENTO
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1 min di lettura

ROMA – L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge “Liberi di scegliere”, che introduce misure di tutela per i minori e i giovani fino a 25 anni appartenenti a famiglie mafiose, oltre che per i genitori che decidono di allontanarsi dal contesto della criminalità organizzata.

Il provvedimento, di iniziativa bipartisan, era stato approvato dalla Camera lo scorso primo luglio e completa così il suo iter parlamentare.

La legge trae origine dal protocollo “Liberi di scegliere”, avviato nel 2012 su iniziativa di Roberto Di Bella, allora presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e oggi presidente del Tribunale per i minorenni di Catania. L’obiettivo del progetto è offrire ai minori cresciuti in contesti mafiosi una concreta alternativa di vita, sottraendoli all’influenza della criminalità organizzata.

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