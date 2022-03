Via Padova, si rimuovono auto e scooter incendiati a fine gennaio

L'annuncio del presidente Paolo Ferrara a proposito dell'intervento del Comune.

CATANIA – È in corso l’operazione per rimuovere auto e scooter carbonizzati da via Padova. Lo annuncia alla stampa il presidente del III municipio di Catania, Paolo Ferrara. I veicoli erano andati completamente distrutti durante un incendio avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, nei pressi dell’incrocio tra via Padova e via Aosta. Erano andati completamente distrutti una decina tra macchine e ciclomotori.

“L’intervento non sarà semplice – dichiara Ferrara – Ma la cosa fondamentale è che si comincino a rimuovere i primi mezzi. Nel giro di pochissimi giorni contiamo di togliere tutto e di restituire il giusto decoro e sicurezza una strada fortemente trafficata”.

La notte dell’incendio, i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere le fiamme. Al termine dell’intervento, i pompieri avevano inviato una segnalazione di notizia di reato alle forze dell’ordine per “probabile incendio doloso“. Erano state avviate le indagini.