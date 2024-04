Via Plebiscito, l’inviata Stefania Petyx minacciata per un parcheggio

Il volto del tg satirico Striscia la notizia è nel capoluogo etneo

CATANIA – Sono dovuti intervenire i carabinieri per rimettere ordine in via Plebiscito, nel quartiere Antico Corso. La protagonista è Stefania Petyx, storico volto del telegiornale satirico Striscia la Notizia. Una banale discussione per un parcheggio avrebbe superato il limite del consentito.

“Minacciata? Mi hanno detto che sarebbero venuti a cercarmi anche a Roma…”, ha riferito la diretta interessata. Accanto a lei il cagnolino che da sempre la accompagna durante le inchieste televisive. Intanto il traffico è andato in tilt.