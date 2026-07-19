 Via Sambucia senz'acqua dal 13 giugno: "Costretti a comprarla"
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Via Sambucia senz’acqua dal 13 giugno: “Costretti a comprarla”

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I residenti minacciano azioni legali
PALERMO
di
1 min di lettura

Niente acqua dal 13 giugno scorso. I residenti di via Sambucia, a Palermo, hanno dato vita un comitato spontaneo. Protestano per la mancata erogazione, la cui causa attribuiscono ad alcuni interventi effettuati nella rete idrica da parte dell’Amap.

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Sono circa duemila le persone che stanno subendo il disagio. Tra le voci più critiche quella di Innocenzo Baldanza, invalido di 88 anni, “costretto ad acquistare acqua dai privati che forniscono un servizio di autobotte ad un costo di circa 70 a carico”.

I cittadini hanno chiamato l’Amap, ma non c’è certezza su tempi di ripristino dell’erogazione. I residenti della strada che si trova nel quartiere Pagliarelli valutano azioni legali ed esposti all’autorità giudiziaria.

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