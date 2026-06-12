Via Santa Sofia, danneggiata una condotta del gas durante lavori

Todaro: “Intervento immediato delle squadre di Catania Rete Gas

CATANIA – Nessun pericolo per i residenti e situazione sotto controllo in via Santa Sofia, dove nella giornata di oggi si è verificato un danneggiamento a una condotta del gas.

A fare chiarezza sull’accaduto è il presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, che attribuisce l’origine dell’episodio a una ditta impegnata nell’esecuzione di lavori nella zona.

“Il danno è da attribuire a un’impresa che stava operando nell’area interessata – spiega Todaro –. Siamo stati allertati dai vigili del fuoco e siamo intervenuti immediatamente sul posto con le nostre squadre tecniche”.

Il presidente della società che gestisce la rete cittadina del gas rassicura la popolazione escludendo rischi per l’incolumità dei residenti. “Possiamo escludere eventuali pericoli per i cittadini. La situazione è assolutamente sotto controllo”, afferma.

Todaro ha inoltre voluto sottolineare il contributo fornito dai soccorritori e dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. “Un ringraziamento va ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per il prezioso supporto e per l’attività svolta durante tutte le fasi dell’intervento”, conclude.