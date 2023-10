Viaggiavano nascosti nel rimorchio di un tir: scoperti 17 migranti

Non è chiaro come siano saliti a bordo e da quanto tempo erano nascosti

1' DI LETTURA

In diciassette erano nascosti nel rimorchio di un tir, fermato a Paullo, comune della provincia di Milano. L’ipotesi più accreditata è che gli stranieri si fossero nascosti per arrivare in Italia. Ad intercettarli è stata la polizia, che ha fermato il camion per un controllo di routine mentre si trovava al casello della tangenziale est esterna di Milano (Teem).

Gli agenti hanno chiamato i soccorritori per accertarsi dello stato di salute delle persone nascoste nel vano merci. Fortunatamente nessuno dei fermati ha avuto bisogno di assistenza medica né di essere ricoverato in ospedale per ulteriori approfondimenti di salute. Al momento i migranti e il conducente sono stati portati in Questura di Milano, in via Fatebenefratelli, per le procedure di identificazione e per comprendere le ragioni per cui si trovavano dentro al camion.

Non è chiaro come gli stranieri siano saliti a bordo del tir né da quanto tempo viaggiassero sul mezzo. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti che li ha portati a Milano e di comprendere la posizione dell’autotrasportatore.

I 17 migranti erano nascosti nel vano merci del tir quando sono stati scoperti. Gli agenti hanno aperto il portellone del mezzo pesante e quando li hanno visti li hanno fatti scendere dal tir per i controlli preliminari. Nelle prossime ore si cercherà di capire anche perché viaggiassero proprio su quel tir e dove fossero diretti.