Viaggio in Russia per Xi Jinping, va “per la pace”

Secondo l'Intelligence britannica, l'esercito russo ha temporaneamente esaurito il suo potenziale offensivo in Ucraina.

1' DI LETTURA

Il presidente Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Lo riferisce in ministero degli Esteri cinese in una nota sottolineando che la visita “è per la pace” in Ucraina.

“Mantenere la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune sono gli scopi della politica estera cinese”, ha aggiunto Wang, per il quale “sulla questione ucraina, la Cina si è sempre schierata dalla parte della pace, del dialogo e della correttezza storica”.

Per il Cremlino la presenza di Xi a Mosca servirà a discutere “la cooperazione strategica” tra i due Paesi.

Secondo l’Intelligence britannica, l’esercito russo ha temporaneamente esaurito il suo potenziale offensivo in Ucraina.

La Slovacchia annuncia che invierà 13 Mig-29 all’Ucraina.