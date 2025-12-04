 Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue: è grave
Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa: è grave

In corso i rilievi per chiarire cosa è accaduto
LE INDAGINI
di
VICENZA – Una donna, nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, è stata trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La donna è stata trovata all’esterno di un palazzina doveva viveva con il marito ed il figlio.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del 118 dopo aver ricevuto l’allarme.

La donna, trovata con un esteso trauma cranico, è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che sta svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto.

