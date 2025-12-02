Vicenza, incidente lungo l’autostrada Valdastico A31. Un camion ha travolto due operai impegnati in un cantiere stradale.
Uno dei due è morto sul colpo mentre l’altro è stato trasportato, con l’elisoccorso, all’ospedale San Bortolo del capoluogo.
Vicenza, grave incidente sulla A31
L’operaio è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere arrivato in codice rosso.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.
L’incidente è avvenuto tra i caselli di Noventa Vicentina e Agugliaro in direzione Piovene Rocchette. Ancora da accertare le cause dell’incidente.