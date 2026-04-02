Vigilanza sulle spiagge in Sicilia, Savarino: “Stanziati 800 mila euro”

Le parole dell'assessora al Territorio e Ambiente

PALERMO – “Con gli 800 mila euro che il governo regionale destina ai Comuni siciliani per la sicurezza delle spiagge libere, facciamo un altro passo concreto per rendere i nostri litorali davvero accessibili e sicuri per tutti”.

Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino, dopo la circolare firmata dal presidente della Regione Renato Schifani, nella qualità di assessore ad interim alle Autonomie locali e alla funzione pubblica.

Spiagge, Savarino: “Stanziati 800 mila euro”

“Come assessore al Territorio e ambiente – aggiunge Savarino – sto lavorando con convinzione e determinazione per restituire ai cittadini spiagge libere e il percorso avviato a Mondello ne è un esempio concreto. Ma non basta liberare le spiagge, bisogna dotarle di personale qualificato e strutture adeguate, e questo è solo uno dei fronti su cui stiamo lavorando per garantire ai siciliani e ai turisti una costa all’altezza della sua bellezza. Invito tutti i Comuni ad attivarsi per tempo e a presentare le domande entro il 15 maggio: sono risorse preziose che vanno messe subito al servizio dei cittadini”.