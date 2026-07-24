 Incendi, vigile del fuoco morto la famiglia nomina un legale
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Vigile del fuoco morto a San Cataldo, la famiglia nomina un legale

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LA TRAGEDIA
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CALTANISSETTA – La famiglia di Alessandro Marchì, il capo reparto dei Vigili del fuoco di 59 anni morto martedì durante le operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di San Cataldo, ha nominato un legale per seguire gli sviluppi della vicenda.

L’incarico è stato affidato all’avvocato Sergio Iacona. Secondo quanto si apprende, i familiari non intendono attribuire responsabilità, ma chiedono che vengano chiarite le circostanze della morte e verificato il rispetto delle procedure previste durante l’intervento di soccorso.

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La salma del vigile del fuoco si trova ancora all’obitorio dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, in attesa delle decisioni della Procura. I magistrati stanno valutando se disporre l’autopsia e ulteriori accertamenti per ricostruire le cause del decesso.

Marchì è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani, nelle campagne di San Cataldo.

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