 Vigili del fuoco, già 300 verifiche a Ragalna per il sisma sull'Etna
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Vigili del fuoco, già 300 verifiche a Ragalna per il sisma sull’Etna

La scossa era stata di magnitudo 4.5
terremoto
di
1 min di lettura

CATANIA Sono stati 300 gli interventi e le verifiche eseguite dai vigili del fuoco per la scossa di magnitudo 4.5 registrata alle 07.05 del 4 marzo scorso sull’Etna, con epicentro a Ragalna. Oggi sono stati 56 gli interventi eseguiti, ne restano da espletare altri 14.

Sono stati, per la maggior parte, sopralluoghi di verifica per danni alle strutture e recupero beni. Le aree del territorio del Comune di Ragalna continuano prevalentemente ad essere la via Dante Alighieri, via Paternò e il villaggio San Francesco.

Sul posto stanno lavorando una squadra operativa e cinque funzionari tecnici della vigilia del fuoco. Il coordinamento delle richieste d’intervento è affidato all’Unità di comando locale dei pompieri che lavora a stretto contatto con la sala operativa del comando provinciale di Catania e con il Centro operativo misto del Comune di Ragalna.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI