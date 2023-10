Villa Pottino, protesta dei residenti: “Decibel alle stelle, non si vive più”

La dimora storica e il rapporto con il vicinato

PALERMO- Villa Pottino, in via Notarbartolo, è un gioiellino che ospita varie attività culturali. Ma, dai palazzi circostanti, molti residenti protestano con una sintesi arrabbiata: “Non si vive più”.

La lettera di protesta

C’è chi ha mandato una missiva a LiveSicilia.it: “Siamo i condomini dello stabile di via Domenico Costantino n. 7, Palermo, prospiciente Villa Pottino, una residenza privata che insiste tra via Lojacono e via Notarbartolo. Da svariati anni siamo tormentati in orario diurno e soprattutto notturno dalle frequenti feste e manifestazioni che si organizzano in ogni stagione nel giardino e al chiuso”.

“Musica troppo alta”

“Il livello dei decibel della musica sia dentro che fuori (anche con concerti dal vivo) – si legge – è elevatissimo, proprio un frastuono che, unito al chiasso dei vocianti ospiti, disturba il riposo pomeridiano e il sonno notturno di tutti noi e di tanti altri cittadini della zona, inclusi bambini, anziani e ammalati. Le nostre svariate segnalazioni via chat su Facebook, le telefonate e i messaggi whatsapp ad alcuni dei proprietari, nonché le lettere cartacee recapitate in villa non hanno sortito alcun effetto. All’inizio di questa attività avevamo fatto presente che ci faceva piacere che la dimora storica fosse attiva e visitata, ma chiedendo rispetto per il vicinato”. La segnalazione è sottoscritta anche da una residente della via Lojacono che afferma di rappresentare pure altri condomini: “C’è troppo rumore, non dormiamo più”.

La replica: “Tutto in regola”

LiveSicilia ha chiesto una replica. Eccola: “L’Associazione Culturale Villa Pottino, che senza alcun fine di lucro gestisce la proprietà solo ai fini del mantenimento decoroso di un bene storico, comunica di aver affittato la villa e i suoi spazi all’Associazione Artigianando di Luca Tumminia, per la Fiera del Vinile del 30 settembre/1º ottobre, alla quale è demandato il rispetto e il decoro del bene stesso e del suo quartiere. Ricordiamo comunque che la Fiera del Vinile si è chiusa alle 22.00. I proprietari della villa continueranno a vigilare affinché non ci siano ulteriori problemi con eventuali altri eventi”.