Villa Sofia aderisce alla Giornata mondiale dell’igiene delle mani

L'iniziativa dell'azienda ospedaliera

PALERMO – L’AOOR Villa Sofia Cervello aderisce alla Giornata mondiale “Igiene e lavaggio delle mani 2025” che si celebra ogni anno il 5 maggio, con una campagna sulla corretta igiene delle mani a partire dall’uso dei guanti.

In particolare, la Direzione medica di Presidio Villa Sofia-Cervello, diretta da Ilaria Dilena, ha realizzato un opuscolo informativo “World Hand Hygiene Day” sul tema della campagna 2025 “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”, rivolta a operatori sanitari e cittadini per sensibilizzare sull’importanza delle tecniche più appropriate di igiene delle mani come efficace misura di prevenzione delle infezioni.

“L’AOOR Villa Sofia Cervello, in sinergia con la Direzione medica di Presidio, è impegnata in prima linea nella promozione dell’igiene delle mani puntando sulla formazione degli operatori sanitari oltre che sull’informazione capillare delle più adeguate strategie – ha sottolineato la direttrice sanitaria, Maria Lucia Furnari – E’ di fondamentale importanza capire che un gesto semplice qual è lavare le mani, sia alla base della sicurezza delle cure e della protezione di pazienti e operatori sanitari. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’igiene delle mani può salvare la vita – ha aggiunto Furnari – l’utilizzo corretto di acqua e sapone o gel disinfettante a base alcolica può prevenire la trasmissione di germi e batteri riducendo il rischio di infezioni correlate all’assistenza sanitaria”.

Promuovere le tecniche di igiene delle mani nelle strategie di prevenzione e controllo delle infezioni; promuovere l’utilizzo della tecnica appropriata di lavaggio nel rispetto delle linee guida previste dall’OMS sono fra gli obiettivi della campagna informativa che coinvolge i medici della Direzione medica dei presidi e del Gruppo operativo per la Prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero, impegnati direttamente nella distribuzione del materiale informativo all’interno delle Unità Operative aziendali.