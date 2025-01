Villa Sofia, Schifani riceve il direttore Colletti: l’incontro e l’attesa

I possibili sviluppi del 'dossier sanità'

PALERMO- Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto, oggi, il direttore generale dell’azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” di Palermo, Roberto Colletti.

L’incontro, a margine della cabina di regia sulla Sanità, è durato circa mezz’ora in un clima che è stato definito dagli ambienti di Palazzo d’Orleans “sereno e franco”.

L’esito? E’ ancora presto per avere indicazioni in un senso o nell’altro. Secondo le indiscrezioni, bisognerà attendere le prossime ore per capire se ci saranno nuovi scossoni.

Diverse le criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero “Villa Sofia”. Dopo un primo incontro con la dirigenza, ci sono state le dimissioni del direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera, Aroldo Gabriele Rizzo, con relative polemiche.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni il quadro si chiarirà. In bilico sembra anche la posizione dell’assessora alla Salute, Giovanna Volo.