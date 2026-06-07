L'operazione dei carabinieri della compagnia di Misilmeri

MISILMERI – I carabinieri di Misilmeri hanno arrestato un 26enne sorvegliato speciale a Villabate per detenzione illecita di narcotici ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da un controllo in casa dell’indagato, a Villabate, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte al 26enne che era sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno.

Entrando in casa, i militari hanno immediatamente individuato, adagiati sul tavolo della cucina, due dosi di hashish unitamente a un bilancino di precisione e a vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

L’approfondimento della perquisizione ha permesso di rinvenire tra la biancheria intima un panetto della stessa sostanza del peso di circa 100 grammi. Contestualmente, è stata sottoposta a sequestro la somma contante di oltre 6.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.