 Villabate, droga nascosta tra calze e mutande: arrestato 26enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Villabate, droga nascosta tra la biancheria: arrestato 26enne

Villabate
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L'operazione dei carabinieri della compagnia di Misilmeri
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

MISILMERI – I carabinieri di Misilmeri hanno arrestato un 26enne sorvegliato speciale a Villabate per detenzione illecita di narcotici ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da un controllo in casa dell’indagato, a Villabate, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte al 26enne che era sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno.

Entrando in casa, i militari hanno immediatamente individuato, adagiati sul tavolo della cucina, due dosi di hashish unitamente a un bilancino di precisione e a vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

carabinieri Misilmeri

L’approfondimento della perquisizione ha permesso di rinvenire tra la biancheria intima un panetto della stessa sostanza del peso di circa 100 grammi. Contestualmente, è stata sottoposta a sequestro la somma contante di oltre 6.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI