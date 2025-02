Villabate, non passa la mozione di sfiducia al sindaco Di Chiara (FdI)

Il primo cittadino: l'opposizione ha dimostrato di essere spaccata

PALERMO – Non è passata la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione consiliare al sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara di Fratelli d’Italia. La mozione è stata votata da 9 consiglieri su 16. Per essere accolta ci volevano 10 voti.

“Quattro consiglieri hanno votato contro – dicono dall’opposizione -. Uno è andato via prima della votazione e due consiglieri sono rimasti a casa”. Il primo cittadino era certo del risultato.

“E’ stata una prova che cercava solo di mandare allo sbando il lavoro fin qui svolto dall’amministrazione tra mille difficoltà – dice Di Chiara -. Hanno solo dimostrato alla cittadinanza di essere spaccati e di cercare solo di curare il proprio orticello. Non c’era nessun progetto alternativo solo una prova di forza che è non ha sortito l’effetto sperato”.