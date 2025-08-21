Vincenzo Ferrera, è amore con Katia Follesa? “Lei lo ha presentato all’ex”

Si moltiplicano le voci di un'intesa speciale tra l'attore e la comica

Katia Follesa e Vincenzo Ferrera stanno insieme? Secondo le indiscrezioni che circolano da alcuni mesi sembra proprio di sì. Lo scorso giugno, era stato il giornalista Gabriele Parpiglia il primo a parlare di un’intesa speciale tra la comica brianzola e l’attore palermitano di “Mare Fuori”.

A sostegno di questa tesi vi sarebbero diversi avvistamenti in pubblico. “La prima segnalazione risale a due mesi fa, quando i due sono stati fotografati mano nella mano all’uscita di un cinema romano – aveva scritto Parpiglia nella sua newsletter – Un gesto semplice ma significativo che ha confermato i rumors che circolavano già da settimane”.

Katia Follesa, 49 anni, e Vincenzo Ferrera, 52, sarebbero stati notati insieme anche a Piacenza. “La scelta di trascorrere il weekend nel borgo medievale della Val d’Orcia conferma la solidità del loro rapporto”, si legge ancora.

Katia Follesa (Foto Instagram)

Katia Follesa innamorata di Vincenzo Ferrera? Gli indizi

Dopo l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, alcuni dettagli social avevano assunto una nuova luce. In particolare, i ringraziamenti pubblicati da Katia Follesa al termine della sua esperienza da co-conduttrice per una sera all’ultimo Festival di Sanremo erano stati interpretati diversamente. Nel post condiviso su Instagram, infatti, l’ex volto di “Zelig” aveva rivolto un pensiero anche all’attore palermitano: “Grazie a Vincenzo, ‘uscire i sentimenti’ (so che stai ridendo) come solo tu sai fare mi fa gioire!”.

La comica è reduce dalla fine della lunga storia con il collega Angelo Pisani. Dalla loro unione durata 25 anni è nata una figlia, Agata, oggi quindicenne.

Secondo una voce messa in circolazione adesso da Alberto Dandolo attraverso la sua rubrica “I belli, i buoni, i cattivi” sul magazine “Oggi”, Katia Follesa avrebbe presentato Vincenzo Ferrera ad Angelo Pisani. Sembra che quest’ultimo sia “ancora emotivamente molto legato alla ex” e che abbia “accettato l’ingresso in famiglia del nuovo fidanzato di Katia anche e soprattutto per amore della loro figlia”.

Vincenzo Ferrera (Foto Instagram)

Chi è Vincenzo Ferrera

Nato a Palermo il 21 aprile 1973, Vincenzo Ferrera è un volto noto del teatro, del cinema e della televisione italiana. Fin da adolescente coltiva la passione per la recitazione muovendo i primi passi in compagnie amatoriali subito dopo il diploma. Si forma lavorando accanto a figure di rilievo del teatro italiano, tra cui Toni Servillo, Mario Martone e Carlo Cecchi.

La televisione lo vede protagonista di svariate soap e fiction: nel 2008 entra nel cast di “Agrodolce” (Rai 3), nei panni di Stefano Martorana, interpretando oltre 200 episodi. Seguiranno ruoli in serie di grande successo come “Il capo dei capi” (nei panni del commissario Beppe Montana), “Il tredicesimo apostolo”, “Il giovane Montalbano”, “Un posto al sole”, “Utopia”, “Squadra antimafia”, “Distretto di Polizia”, “Don Matteo”, “Il cacciatore” e “Un passo dal cielo”.

Nel 2020 arriva il ruolo che lo consacra al grande pubblico, ovvero quello di Beppe Romano, l’educatore carcerario dal cuore tenero di “Mare Fuori”. Nel 2023 recita nella miniserie “Per Elisa – Il caso Claps” trasmessa in prima serata su Rai 1. A luglio del 2025, l’attore palermitano è tra i protagonisti del 401esimo Festino di Santa Rosalia.