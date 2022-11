Violento incidente a Paternò: grave un 18enne

Necessario l'arrivo dell'elisoccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale.

1' DI LETTURA

PATERNO’. E’ stato trasportato a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania per via delle ferite riportate in più parti del corpo. Tuttavia, a preoccupare è il fatto che il giovane abbia battuto a terra la testa con inevitabile violenza.

L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle ore 14 di oggi all’incrocio tra le vie Emanuele Bellia e Tenente Cunsolo. Un impatto pesantissimo quello tra una Nissan guidata da un 22enne e lo scooter sul quale era in sella, per l’appunto, il 18enne.

Sul posto si è portato il personale medico del 118 che ha constatato la necessità di allertare l’eliambulanza.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti di polizia municipale.