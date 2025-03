Violento scontro fra due auto ad Adrano: sette feriti

Sono stati ricoverati tutti in ospedale

ADRANO (CATANIA) – L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Casale dei Greci ad Adrano. A scontrarsi due auto: una Renault Clio e una Jeep Renegade. Sono state 7 in tutto le persone ferite. Si tratta di una famiglia, marito moglie e tre figli, che erano sulla Clio e due persone che viaggiavano sulla Jeep, un ragalnese e un adranita.

Sono finiti tutti in ospedale trasportati dalle ambulanze. L’impatto è stato violento. Ad effettuare i rilievi, la Polizia Locale di Adrano. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che i due mezzi procedessero da direzioni opposte.