E' intervenuta la polizia

La polizia di Stato ha denunciato per lesioni aggravate e minacce gravi un 17enne che ha aggredito un coetaneo a scuola a Siracusa.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il minore ha fatto irruzione all’istituto superiore Agrario in via Elorina a Siracusa, durante le lezioni: è entrato in una classe armato di bastone, e ha colpito un altro ragazzo, 16 anni, e lo ha minacciato. L’aggressore è stato bloccato dal personale scolastico