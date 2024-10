Pugni e violenze verbali con i genitori, due gemelli allontanati da casa

Le aggressioni sarebbero andate avanti per 10 anni

CATANIA – Due fratelli gemelli 26enni sono stati allontanati dall’abitazione familiare ad Acireale dalla Polizia perché per 10 anni avrebbero vessato i genitori con violenze verbali e fisiche.

La violenza dei due gemelli

Il provvedimento, che stabilisce di tenersi ad almeno 500 metri da loro e prevede l’applicazione del braccialetto elettronico, è stato emesso dal gip su richiesta del pm al termine di indagini avviate dopo che i genitori nel settembre scorso hanno denunciato i figli. A eseguirlo è stata la polizia.

Nel marzo scorso uno dei due sferrò un pugno in viso alla madre, che riportò un trauma alla mandibola sinistra dichiarato guaribile in 7 giorni. Le condotte dei figli sarebbero state insostenibili a tal punto da costringere i genitori a chiudersi a chiave di notte nella stanza da letto per paura di essere aggrediti.