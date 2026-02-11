Violenza di genere, rinnovato l’accordo tra i carabinieri e Cotulevi

Alla caserma Giacinto Carini

PALERMO – È stato rinnovato questa mattina, presso la caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, il Protocollo d’intesa finalizzato al rafforzamento del sistema territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, a sostegno delle donne vittime di maltrattamenti e abusi.

L’accordo rinnova e consolida la collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e l’Organizzazione di Volontariato CO.TU.LEVI – C.A.V. (COntro TUtte LE VIolenze), con sede a Trapani e una rete di sportelli attivi nelle province di Roma, Palermo, Trapani, Messina, Agrigento, Ragusa, Catania, Enna, Caltanissetta e Cagliari.

Un lavoro di sinergia

Alla sottoscrizione hanno preso parte, in rappresentanza delle rispettive istituzioni, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini e la Presidente dell’associazione, dott.ssa Palma Camelia Aurora Ranno.

Il Protocollo rinnovato si pone l’obiettivo di potenziare un modello di intervento integrato, fondato sulla cooperazione tra istituzioni e realtà del terzo settore, attraverso la messa in rete di servizi, competenze e procedure operative condivise.

Prevenzione e contrasto

Un approccio sinergico che mira a rendere più tempestive ed efficaci le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Ma anche a favorire percorsi strutturati di protezione, supporto e fuoriuscita dalla violenza per le vittime.

Particolare rilievo sarà attribuito alle attività di raccolta, analisi e condivisione dei dati, strumenti fondamentali per una lettura puntuale del fenomeno e per un monitoraggio costante, nell’ottica di una collaborazione leale, continuativa e orientata a risultati concreti tra tutti i soggetti coinvolti.