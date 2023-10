Violenza sulle donne a Catania, due uomini allontanati da casa

I destinatari dei provvedimenti sono un 26enne e un 70enne

CATANIA – Violenza sulle donne a Catania: due uomini, di 26 e di 70 anni, hanno ricevuto dalla polizia, su disposizione della procura etnea, un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per due casi distinti di violenza domestica che si sono verificati nelle scorse settimane.

Violenza sulle donne a Catania: il figlio

Il primo dei due provvedimenti, come si legge in un comunicato della questura di Catania, è stato emesso dal Gip etneo nei confronti del giovane ventiseienne. La richiesta della polizia all’autorità giudiziaria scaturisce da un intervento effettuato il primo ottobre 2023 dalle volanti della questura nell’abitazione di una donna.

Gli accertamenti compiuti dagli agenti delle volanti e successivamente dal personale del Commissariato Centrale hanno fatto emergere un quadro complessivo di ripetuti atti di violenza domestica che sarebbero stati commessi dal figlio nei confronti della donna, consistiti in aggressioni verbali, percosse, violenza psicologica e richieste continue di denaro, necessario all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Nei giorni successivi, sulla base della segnalazione, il questore della Provincia di Catania ha emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento; i magistrati del gruppo specializzato nei reati di genere in brevissimo tempo hanno richiesto ed ottenuto, dal Gip, il provvedimento cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Nei giorni scorsi personale del commissariato Centrale ha, pertanto, dato esecuzione alla misura cautelare.

Il secondo caso di violenza: il marito

Negli stessi giorni la polizia ha eseguito un distinto provvedimento nei confronti di un settantenne, indagato per atti di violenza domestica nei confronti della moglie di 61 anni.

Lo scorso mese di luglio, la questura di Catania ha ricevuto una segnalazione di violenza domestica che sarebbe stata esercitata dall’uomo nei confronti della moglie e che si sarebbe concretizzata in aggressioni fisiche e verbali, con percosse e minacce. Nei giorni successivi, il questore di Catania, a seguito di una istruttoria svolta dalla divisione Anticrimine, ha emesso, nei confronti dell’uomo, un provvedimento di ammonimento, notificato all’interessato, dandone notizia alla parte offesa.

A meta del mese di ottobre, gli agenti del commissariato Centrale hanno acquisito notizie in ordine ad ulteriori condotte rilevanti che l’anziano avrebbe messo in atto nei confronti della vittima, soprattutto gravi minacce.

Uno dei magistrati del pool specializzato in reati di genere, anche in questo caso in pochissimi giorni, ha quindi richiesto e ottenuto l’applicazione nei confronti dell’indagato della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’obbligo di non farvi rientro senza l’autorizzazione del Giudice.

Nei giorni scorsi personale del commissariato Centrale ha, pertanto, dato esecuzione anche a questa misura cautelare.