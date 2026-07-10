Violenza e richieste di denaro alla madre, arrestato un 40enne a Riesi

È accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, estorsione e lesioni personali aggravate

RIESI (CALTANISSETTA) – Un uomo è stato arrestato a Riesi, in provincia di Caltanissetta, per maltrattamenti, verbali e fisici, alla madre.

I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta della procura, nei confronti di un 40enne gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, estorsione e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento trae origine dalle indagini avviate dai carabinieri a seguito delle denunce presentate dalla madre, convivente dell’indagato. Le indagini hanno delineato un contesto di ripetute minacce, offese e aggressioni fisiche da parte dell’uomo nei confronti della madre, nonché continue richieste di denaro per l’acquisto di alcolici e altri beni.