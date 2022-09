Un 41enne portato nel carcere di Brucoli

SIRACUSA – I carabinieri di Lentini hanno arrestato un 41enne per violenza sessuale aggravata in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura di Bologna. L’uomo, che è stato trasferito nel carcere di Brucoli, deve espiare 10 di reclusione per fatti commessi nel 2013.