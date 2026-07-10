Gli agenti del commissariato di Pachino hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di uno straniero senza fissa dimora in Italia e irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è accusato di atti sessuali ai danni di un minore.
La ricostruzione
L’episodio risale allo scorso giugno. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo si trovava in strada a Pachino, in provincia di Siracusa, ed avrebbe avvicinato una minore che stava camminando e si sarebbe appartato commettendo atti sessuali. Immediato l’intervento di alcuni passanti che hanno messo in fuga l’uomo.
Violenza sessuale, l’uomo rintracciato a Pachino
Grazie alle testimonianze raccolte ed ai filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno individuato lo straniero che si era reso irreperibile e lo hanno scovato mentre si nascondeva nelle campagne di Pachino.
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