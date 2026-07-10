L'uomo, ricercato dalla polizia, si era nascosto in campagna

Gli agenti del commissariato di Pachino hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di uno straniero senza fissa dimora in Italia e irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è accusato di atti sessuali ai danni di un minore.

La ricostruzione

L’episodio risale allo scorso giugno. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo si trovava in strada a Pachino, in provincia di Siracusa, ed avrebbe avvicinato una minore che stava camminando e si sarebbe appartato commettendo atti sessuali. Immediato l’intervento di alcuni passanti che hanno messo in fuga l’uomo.

Violenza sessuale, l’uomo rintracciato a Pachino

Grazie alle testimonianze raccolte ed ai filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno individuato lo straniero che si era reso irreperibile e lo hanno scovato mentre si nascondeva nelle campagne di Pachino.

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