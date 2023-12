Siracusa, minacce e botte ai genitori per comprare la droga: arrestato

Il 22enne ha picchiato la madre e il padre minacciandoli di morte

SIRACUSA – Un 22enne è stato arrestato dalla polizia a Siracusa in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce gravi ed estorsione ai genitori e alla nonna.

Secondo l’accusa, il giovane, tossicodipendente, minacciava anche di morte i familiari per ottenere il denaro, tra 20 e 80 euro al giorno, che gli serviva per procurarsi la droga.

Violenza in famiglia a Siracusa: l’arresto

Nei primi giorni di dicembre il 22enne avrebbe colpito con un pugno in faccia la madre e con un calcio il padre, minacciandoli di morte se non gli avessero consegnato il denaro o se lo avessero denunciato.

In un’altra occasione avrebbe minacciato la nonna, dopo aver cosparso di alcool etilico il pavimento, di dare fuoco alla su abitazione. Il 22enne, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere.

Le notizie da Siracusa e provincia: continua a leggere su Livesicilia Siracusa