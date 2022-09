Virus delle zanzare in Sicilia: primo caso confermato, grave un uomo

Succede a Marsala. Il sindaco: "Massima attenzione"

Il direttore dell’Unità operativa complessa Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive Gaspare Canzonieri ha confermato stamattina al sindaco di Marsala la presenza di un caso umano di febbre virale west nile che ha interessato un uomo residente in contrada Cutusio e che in atto si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Sant’Antonio di Trapani in condizioni critiche.

“Siamo in continuo e costante contatto con il dottor Canzoneri per tenerci aggiornati sull’evoluzione di questo caso di West Nile che ha interessato un nostro cittadino cui auguriamo di riprendersi – precisa il Sindaco Massimo Grillo. Non occorre però assolutamente creare panico e/o allarmismi. La situazione è sotto controllo sia da parte del dipartimento di prevenzione umana che da quello veterinario. Da parte nostra stiamo attendendo specifiche direttive dall’Azienda Sanitaria Provinciale sulle eventuali iniziative da intraprendere per fronteggiare questo nuovo virus”.