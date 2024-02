Vittoria, alla vista degli agenti fugge: deteneva illegalmente armi e droga

In manette un 24enne già noto alle forze dell'ordine

VITTORIA (RAGUSA) – Gli agenti della polizia di Stato di Vittoria hanno tratto in arresto un 24enne pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di arma comune da sparo con relativo munizionamento.

L’uomo ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine perché alla loro vista, nei pressi di piazza Berlinguer, ha aumentato la velocità, transitando a velocità sostenuta in viale Europa e mettendo in pericolo l’incolumità di pedoni e automobilisti. A quel punto gli agenti della volante si sono messi sulle sue tracce bloccandolo poco dopo. Il conducente sottoposto a controllo è risultato essere un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

A bordo dell’auto è stato rinvenuto un borsello celato tra il sedile lato guida ed il tunnel del cambio, 17 grammi di cocaina “in pietra”, oltre a materiale necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente. In considerazione di quanto rinvenuto, il personale operante ha effettuato una perquisizione presso l’abitazione del giovane rinvenendo anche mezzo panetto di hashish del peso di circa 60 grammi, la somma di 90 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio e ulteriore materiale necessario per il peso ed il confezionamento della droga.

Nel prosieguo della perquisizione domiciliare, all’interno della camera da letto dell’uomo, sono stati rinvenuti anche un fucile calibro 12 detenuto illegalmente, con relativo munizionamento, abilmente occultati all’interno di un tappetto chiuso con del cellophane.

Il 24enne è stato condotto preso la casa circondariale di Ragusa.