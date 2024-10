La lite è degenerata nella serata di ieri. Indagano polizia e carabinieri

VITTORIA (RAGUSA) – Un giovane di 25 anni, di origini tunisine, è rimasto ferito nel corso di una rissa che si è verificata intorno alle 19 di ieri, martedì 15 ottobre, nella zona di piazza Daniele Manin, meglio nota come piazza Senia, a Vittoria.

Il giovane sarebbe stato colpito con un’arma da taglio in varie parti del corpo e al fianco. Sull’episodio indagano la polizia e i carabinieri di Vittoria.

Un altro ferimento si sarebbe verificato sempre nella stessa zona, non si sa ancora se l’episodio sia o meno collegato al primo. I due feriti sono stati trasportati in ospedale a Vittoria. Nella zona in serata vi erano crocicchi di immigrati e una forte tensione tra i vari gruppi.