 Vittoria, famiglia in arresto: tentano di uccidere papà della fidanzata
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Vittoria, relazione sfocia nel sangue: famiglia arrestata per tentato omicidio

Vittoria, i carabinieri eseguono tre arresti per tentato omicidio
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VITTORIA – La relazione tra due ragazzi è sfociata nel sangue. Coltellate, un profondo taglio al torace, i carabinieri hanno soccorso un 40enne, aggredito dai genitori e dai fratelli di una ragazza, legata sentimentalmente al figlio della vittima.

L’intera famiglia è stata arrestata per tentato omicidio.

Vittoria, relazione sfocia nel sangue

Perdeva sangue, molto sangue, aveva una ferita profonda d’arma da taglio al torace e, martedì scorso, ha fermato i carabinieri chiedendo aiuto.

Dopo averlo soccorso, i militari hanno acquisito le sue dichiarazioni: sarebbe stato aggredito da un intero nucleo famigliare, “per questioni legate ad una controversa relazione sentimentale tra il figlio della vittima e la figlia e sorella degli aggressori”.

Durante i controlli nell’abitazione della famiglia vittoriese, è stato trovato il coltello utilizzato per il tentato omicidio: aveva ancora le macchie di sangue.

L’uomo è stato ricoverato con prognosi riservata. Per i tre aggressori è scattata la custodia cautelare in carcere con l’accusa di lesioni aggravate e tentato omicidio.

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