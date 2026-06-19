Indagini dei carabinieri, i particolari

VITTORIA – La relazione tra due ragazzi è sfociata nel sangue. Coltellate, un profondo taglio al torace, i carabinieri hanno soccorso un 40enne, aggredito dai genitori e dai fratelli di una ragazza, legata sentimentalmente al figlio della vittima.

L’intera famiglia è stata arrestata per tentato omicidio.

Vittoria, relazione sfocia nel sangue

Perdeva sangue, molto sangue, aveva una ferita profonda d’arma da taglio al torace e, martedì scorso, ha fermato i carabinieri chiedendo aiuto.

Dopo averlo soccorso, i militari hanno acquisito le sue dichiarazioni: sarebbe stato aggredito da un intero nucleo famigliare, “per questioni legate ad una controversa relazione sentimentale tra il figlio della vittima e la figlia e sorella degli aggressori”.

Durante i controlli nell’abitazione della famiglia vittoriese, è stato trovato il coltello utilizzato per il tentato omicidio: aveva ancora le macchie di sangue.

L’uomo è stato ricoverato con prognosi riservata. Per i tre aggressori è scattata la custodia cautelare in carcere con l’accusa di lesioni aggravate e tentato omicidio.