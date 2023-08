Uno dei tre protagonisti è stato arrestato

1' DI LETTURA

VITTORIA (RAGUSA) – Calci, pugni e lancio di pietre. Questo le scenario che si sono trovati di fronte i poliziotti intervenuti a Vittoria, in provincia di Ragusa, per una rissa nata da diverbi tra tre cittadini tunisini. La lite, in pieno giorno, in piazza Senia. I tre sono stati denunciati e per uno di loro è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: l’uomo, infatti, si è scagliato contro un poliziotto intervenuto per sedare gli animi.

Colpito un poliziotto

I tre protagonisti della rissa hanno 22, 36 e 57 anni. L’arrestato è il più piccolo, che ora si trova ai domiciliari. Il poliziotto colpito ha riportato ferite ed escoriazioni al volto.