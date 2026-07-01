 Volantini anonimi contro il sindaco di Belpasso: la solidarietà di Galvagno
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Volantini anonimi contro il sindaco di Belpasso: la solidarietà di Galvagno

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Il presidente dell'Ars: "Il confronto politico resti sempre civile e leale"
NEL CATANESE
di
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CATANIA – Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, esprime solidarietà al sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, finito nel mirino di un volantinaggio anonimo.

“Un dibattito politico, a qualsiasi livello, può avere dei toni critici ed è il sale della nostra democrazia, ma deve rimanere sempre civile e leale”, afferma Galvagno.

Gaetano Galvagno

“Per questo mi associo a quanti, da ogni parte politica, in queste ore stanno manifestando la giusta solidarietà al sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, bersaglio di un volantinaggio anonimo”.

Secondo il presidente dell’Ars, “chi aveva l’obiettivo di denigrare non si è reso conto di aver unito il pensiero di molti, perché quando la volgarità politica diventa violenza indiretta, le persone perbene fanno quadrato”.

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