L'aereo si è schiantato all'aeroporto di Ahmedabad

NEW DELHY – Un aereo della compagnia Air India che era diretto verso lo scalo inglese di Londra è precipitato. A bordo c’erano 242 persone.

L’aereo si è schiantato stamane all’aeroporto di Ahmedabad, città nella parte occidentale dell’India, durante il decollo. Non è chiaro ancora il bilancio. Le tv locali hanno mostrato immagini di rottami in fiamme e persone trasportate in barella verso le ambulanze.