Volotea annuncia il nuovo volo Palermo-Firenze

Il collegamento avrà fino a 3 frequenze a settimana

PALERMO – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni, ha annunciato oggi un’importante novità che andrà ad arricchire la propria offerta presso lo scalo di Palermo: dal 7 aprile 2023, prenderà il via il volo alla volta di Firenze, dove è stata annunciata oggi l’apertura di una nuova base italiana del vettore. Il collegamento, che avrà fino a 3 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì e venerdì) nei periodi di maggiore traffico, prevede un’offerta complessiva di circa 32.500 posti, pari a 208 voli. Il nuovo volo per la Toscana si affiancherà ai classici collegamenti Volotea in partenza dal Falcone e Borsellino, per un totale di 17 destinazioni, 7 in Italia e 10 all’estero. Volotea si attesta così come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili da Palermo.

La nuova rotta accorcia le distanze tra il capoluogo siciliano e quello toscano proponendo un nuovo volo domestico a tutti i passeggeri palermitani e consolidando l’impegno del vettore a livello locale.

“Siamo felici di annunciare questa nuova rotta in partenza dallo scalo di Palermo! Grazie al nuovo volo per Firenze, i passeggeri siciliani avranno una nuova opzione per raggiungere comodamente e con tariffe convenienti la culla del Rinascimento – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Siamo certi che il nuovo collegamento, già in vendita per chi desidera programmare sin d’ora uno short break per la primavera 2023, saprà conquistare un numero sempre maggiore di viaggiatori. Allo stesso tempo, siamo certi che la rotta tra la Sicilia e la Toscana possa ulteriormente rafforzare i flussi turistici verso Palermo, a beneficio di tutto il territorio locale. Infine, stiamo lavorando a stretto giro con il management di Gesap e contiamo di annunciare presto altre importanti novità dallo scalo di Punta Raisi”.