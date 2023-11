Volotea, dal 19 aprile un nuovo volo da Palermo a Brest

I collegamenti saranno due a settimana, ogni lunedì e venerdì

PALERMO – Dal prossimo 19 aprile prenderà il via il nuovo volo Volotea alla volta di Brest, città della Francia nord occidentale e da oggi ufficialmente nuova base operativa di Volotea, con 2 frequenze a settimana (ogni lunedì e venerdì) e un’offerta complessiva di 21.000 posti in vendita. A 10 anni dall’inaugurazione della base e con l’annuncio della nuova rotta per la città bretone, salgono così a diciannove – 7 domestici e 12 all’estero – i collegamenti targati Volotea in partenza dall’aeroporto Falcone Borsellino.