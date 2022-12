Von del Leyen: “Italia capofila sul price cap sul gas, Pnrr? Da qui impatto chiaro”

Ecco qual è la proposta di tetto del gas più accreditata al momento

“L’Italia è capofila sul price cap e, da Paese tra i più colpiti dal ricatto russo sul gas, è un esempio perfetto” della capacità di “gestire e compensare” il fatto che “Putin ha tagliato le esportazioni tramite i gasdotti dell’80% negli ultimi 8 mesi”. Lo ha affermato la presidente dell’Ue Ursula von der Leyen all’Università Bocconi di Milano.

Nell’Unione europea “si ragiona in termini di un price cap quando il prezzo del gas supera uno spread di 30-40 euro per più di 5 giorni”, ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, rispondendo alle interrogazioni in Commissione Ambiente del Senato. Parlando del Pnrr von der Leyen ha invece affermato che l’impatto in Italia “sta iniziando ad essere ben visibile”.