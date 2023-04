Von der Leyen: “L’Ue eroga altri 1,5 miliardi all’Ucraina”

1' DI LETTURA

“Oggi forniamo all’Ucraina altri 1,5 miliardi di euro nell’ambito del nostro pacchetto annuale di assistenza macrofinanziaria. Continueremo ad aiutare l’Ucraina a resistere all’aggressione russa, a mantenere in funzione le istituzioni e le infrastrutture e a condurre riforme cruciali”. A scriverlo sul proprio profilo Twitter è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.

We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023