Palermo non si ferma mai: tutti gli eventi previsti nel weekend

Cultura, musica e drink: i luoghi tipici della movida palermitana

Palermo non si ferma mai: anche questo sarà un fine settimana tra teatro, tradizione, cultura e non solo.

Il Teatro:

-“Ti amo per quanto fai e per quanto tu mi ami”.

Ottobre si apre con la VII edizione del festival di teatro contemporaneo “Pubblic-Azione” al Teatro Sant’Eugenio di Palermo, sotto la direzione artistica di Marco Pupella. Il sottotitolo di quest’anno è “Ti amo anch’io”, il direttore esplora l’amore tra teatro e spettatori, immaginando il teatro come un’entità viva. Gli spettacoli, a ingresso libero su prenotazione, andranno in scena dal 4 al 25 ottobre, nei giorni di venerdì e sabato, a partire dalle 21.00.

-Orlando, Rinaldo e altri eroi epici: in scena i magici Pupi della famiglia Argento

Le epiche battaglie di Orlando e Rinaldo, l’amore per Angelica e le avventure dei paladini di Francia prendono vita ogni giorno, alle 17.30, al Teatro dei Pupi della Famiglia Argento, in via Pietro Novelli.

-Il festival teatrale dedicato a Santa Rosalia

Dal 3 al 6 ottobre, il Piccolo Teatro Patafisico di Palermo ospita il “Minimo Teatro Festival- PataPùm Santa Rosalia edition“, dedicato alla patrona della città. Organizzato in collaborazione con Dudu Libreria e le Giuggiole, l’evento propone spettacoli, laboratori creativi e momenti di festa per grandi e piccini.

Le Vie dei Tesori

Le Vie dei Tesori di Palermo torna a illuminare la città con un evento che promette di affascinare residenti e turisti per cinque weekend, dal 4 ottobre al 2 novembre e ripropone visite e degustazioni nelle aziende agricole siciliane d’eccellenza. Il programma prevede anche la visita di “Appiano” sulle Madonie.

Il “Festival del Sole” a Trabia

A Trabia, gli ultimi giorni del Festival dedicato a prolungare l’estate. Il 5 ottobre, alle 21.00 in piazza Lanza, si balla con RadioTime ’90. il 6 ottobre, la mattinata è dedicata ai bambini con spettacoli dalle 11.30, seguiti dal concerto di Jack & the Starlighters. In serata, nella borgata di San Nicola, dj set con Georgia Mos e altri artisti. Il festival offre anche stand di street food siciliano in piazza Lanza dal 4 al 6 ottobre.

Giornate in omaggio a Danilo Dolci

L’associazione I Contemplari organizza a Palermo la nona edizione delle Giornate delle creature, dal 4 al 14 ottobre, per celebrare il centenario di Danilo Dolci. La manifestazione include incontri, attività maieutiche, presentazioni, musica, spettacoli teatrali, e attività per le scuole. Gli eventi si terranno in vari luoghi della città tra cui Villa Filippina, il Teatro Massimo e L’Oratorio di San Lorenzo. Il festival si apre il 4 ottobre con l’esecuzione del Cantico delle Creature.