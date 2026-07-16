Tre voli a settimana e biglietti già in vendita

Wizz Air amplia la propria offerta dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con un nuovo collegamento diretto per Tirana. La rotta sarà operativa tutto l’anno a partire dal 27 ottobre 2026 e rappresenta il diciottesimo volo della compagnia dal capoluogo siciliano. I biglietti sono già in vendita. Il servizio sarà effettuato tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, con aeromobili Airbus A321neo.

Palermo-Tirana, Wizz Air espande network

Il nuovo collegamento rafforza il network di Wizz Air dallo scalo palermitano, che raggiunge così 18 destinazioni in 13 Paesi. La nuova tratta punta anche a rafforzare i rapporti tra Sicilia e Albania, territori uniti da consolidati legami storici, culturali ed economici. Il volo risponde inoltre alle esigenze della numerosa comunità di origine albanese presente in Sicilia, facilitando gli spostamenti per motivi familiari, turistici e di lavoro.

Gesap: “Un passo avanti per la crescita dello scalo”

Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti. “L’attivazione del collegamento diretto tra Palermo e Tirana rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo internazionale dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino”, ha detto. “Non si tratta soltanto di una nuova rotta – ha sottolineato – ma di un’infrastruttura di mobilità che rafforza i rapporti economici, turistici e culturali tra la Sicilia e l’Albania”.

“L’investimento di Wizz Air conferma l’attrattività dello scalo di Palermo e la solidità del percorso di crescita che stiamo costruendo insieme ai nostri partner industriali”, ha aggiunto. “Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare collegamenti di qualità verso mercati ad alto potenziale, aumentando l’accessibilità della Sicilia e sostenendo una crescita sostenibile, competitiva e orientata alla creazione di valore per il territorio”, ha concluso l’ad di Gesap.

Sei nuove rotte nel piano di espansione

Il volo per Tirana si aggiunge alle altre destinazioni già annunciate da Wizz Air nell’ambito del piano di sviluppo legato all’apertura della base operativa di Palermo, prevista per il 1° agosto 2026, con tre aeromobili basati nello scalo. La programmazione comprende i collegamenti con Roma Fiumicino, Barcellona, Praga, Marrakech, Dortmund e Pisa, ampliando ulteriormente le possibilità di viaggio offerte ai passeggeri in partenza dalla Sicilia.

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Wizz Air: “Investiamo sulla connettività della Sicilia”

Anche Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha sottolineato l’importanza del nuovo collegamento. “Con il lancio della nuova rotta Palermo-Tirana prosegue il percorso di crescita di Wizz Air in Sicilia e, in particolare, nello scalo di Palermo, dove nel 2026 offriremo un network di 18 rotte verso 13 Paesi, confermando il nostro impegno a investire sulla connettività del territorio”, ha dichiarato. “Questo nuovo collegamento, operato unicamente dalla nostra compagnia nel capoluogo siciliano, amplia ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e conferma la volontà di rendere il trasporto aereo sempre più accessibile e conveniente”, ha aggiunto.

Dallo scorso giugno, all’aroporto di Palermo, nei pressi del gate A11, è attiva una sala dedicata alle famiglie con bambini.