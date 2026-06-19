L'ad di Gesap: "Passaggio dall’aeroporto sarà un’esperienza sempre più confortevole”

All’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino apre un nuovo spazio dedicato alle famiglie pensato per offrire maggiore comfort, privacy e servizi a chi parte o arriva con neonati e bambini.

La nuova area, accessibile gratuitamente, rappresenta una delle ultime novità introdotte nello scalo palermitano nell’ambito di un più ampio programma di miglioramento dell’esperienza dei passeggeri.

Nursery e family toilets all’aeroporto di Palermo

La sala si trova nei pressi del gate A11 ed è aperta tutti i giorni senza limitazioni di orario. Lo spazio è stato progettato per accogliere genitori e bambini in un ambiente riservato e funzionale, offrendo servizi dedicati alle esigenze delle famiglie durante le fasi di attesa prima dell’imbarco.

All’interno della struttura sono presenti una nursery e le family toilets, dotate di fasciatoi per il cambio e la cura dei più piccoli. Servizi analoghi sono disponibili anche negli altri bagni dell’aeroporto.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità. Uno dei servizi igienici è infatti dedicato ai viaggiatori con disabilità, per garantire la massima fruibilità degli spazi.

Una mini lounge per l’allattamento e il relax

Tra le novità più apprezzate c’è la trasformazione dell’antibagno in una mini lounge dedicata ai genitori. L’area è stata arredata con un divanetto e un tavolino per rendere più comodi l’allattamento, il riposo e l’attesa prima della partenza.

La nursery-family lounge è facilmente individuabile grazie alla segnaletica installata all’ingresso e si inserisce in un percorso di progressivo potenziamento dei servizi destinati ai passeggeri.

I nuovi servizi introdotti nello scalo

Negli ultimi mesi l’aeroporto Falcone Borsellino ha infatti ampliato significativamente l’offerta a disposizione dei viaggiatori. Tra gli interventi realizzati figurano 25 nuovi punti di ricarica per smartphone, tablet e computer portatili. Ed ancora, due aree lavoro attrezzate con prese elettriche e sistemi di ricarica wireless, il wi-fi gratuito in tutta l’aerostazione, nuove sedute e sette fontanelle di acqua refrigerata gratuita.

Sono stati inoltre installati distributori per il refill dell’acqua nell’area partenze, creati nuovi parcheggi e realizzata un’area pet considerata tra le più grandi d’Italia.

L’obiettivo: un aeroporto sempre più accogliente

“Il nostro obiettivo è fare dell’aeroporto di Palermo non solo una moderna infrastruttura di trasporto, ma un luogo capace di accogliere le persone con attenzione, qualità e sensibilità verso le diverse esigenze dei viaggiatori”, dichiara Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo.

“La nuova family lounge rappresenta un ulteriore passo in questa direzione – prosegue – e conferma la volontà di Gesap di investire costantemente nel miglioramento dell’esperienza aeroportuale. Abbiamo realizzato uno spazio dedicato alle famiglie con bambini, pensato per offrire comfort, privacy e funzionalità durante tutte le fasi del viaggio”.

“Chi arriva deve percepire ospitalità e qualità”

“Si tratta di un servizio gratuito, sempre disponibile e facilmente accessibile – spiega Battisti – che si aggiunge agli altri interventi realizzati negli ultimi mesi per rendere l’aeroporto sempre più accogliente, inclusivo e orientato al benessere dei passeggeri”.

“La qualità di un aeroporto oggi si misura non soltanto attraverso l’efficienza operativa – conclude l’ad di Gesap – ma anche dalla capacità di offrire servizi che migliorano concretamente l’esperienza di viaggio. Vogliamo che chi arriva o parte da Palermo percepisca immediatamente attenzione, ospitalità e qualità, elementi che rappresentano al meglio l’immagine della Sicilia e del nostro territorio”.

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