Xi Jinping chiama Zelensky: “Non ci sono vincitori in una guerra nucleare”

Il presidente ucraino su Twitter l'ha definita "lunga e significativa"

1' DI LETTURA

Telefonata tra Xi Jinping e Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino su Twitter l’ha definita “lunga e significativa”.

“Credo che questa chiamata – ha scritto -, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”.

“Il dialogo e la negoziazione sono l’unica via d’uscita praticabile”, secondo il presidente cinese che, nel colloquio telefonico, ha voluto sottolineare che “non ci sono vincitori in una guerra nucleare”.

“Siamo contenti che Xi e Zelensky si siano parlati. E’ da tempo che chiediamo che la Cina ascolti la prospettiva ucraina”.

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, in un briefing con la stampa. “Non possiamo sapere se questa telefonata portare a qualcosa. Sta all’Ucraina e Zelensky decidere se vogliono sedersi al tavolo dei negoziati per la pace”, ha sottolineato.