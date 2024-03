Zelensky a Vespa: "Il missile? Se ci fosse stata Meloni..."

La 'provocazione' del presidente ucraino

ROMA- “Quella parte di società nei Paesi che sostiene Putin non capisce pienamente cosa sia la guerra, non lo sente sulla propria pelle. Vorrei chiederle: se ieri a Odessa quando c’è stato l’attacco col missile balistico ci fosse stato non il premier greco ma la premier italiana? Se ci fosse stata Giorgia Meloni, cosa avrebbe detto il vostro popolo?”, si è chiesto il presidente ucraino Zelensky, intervistato da Bruno Vespa a ‘Cinque minuti’, in onda questa sera su Rai1. “Questa parte della società italiana che non sostiene l’Ucraina e sostiene Putin sarebbe rimasta indifferente? Io non credo”, ha aggiunto.